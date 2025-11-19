28 punti per porre fine al conflitto in Ucraina Il piano condiviso da Usa e Russia

Lontani dalle telecamere, Mosca e Washington starebbero continuando a lavorare ad un piano di pace per mettere fine al conflitto in Ucraina, che infuria oramai da quasi 4 anni. A condurre questo sforzo negoziale sarebbero rispettivamente l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff e il direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti russi, a sua volta nominato inviato speciale dal presidente russo Vladimir Putin, Kirill Dmitriev. Già in occasione dell’ultima visita negli Stati Uniti di quest’ultimo, avvenuta alla fine del mese scorso, i due rappresentanti avrebbero portato avanti i lavori per trovare un terreno comune, prendendo i principi concordati da Trump e da Putin in occasione del summit in Alaska dello scorso agosto e di produrre una proposta “per affrontare il conflitto in Ucraina, ma anche per ripristinare i legami tra Stati Uniti e Russia, e affrontare le preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza” secondo le parole dello stesso Dmitriev riportate da Axios. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - 28 punti per porre fine al conflitto in Ucraina. Il piano condiviso da Usa e Russia

