25enne uccide a coltellate la sorella di 23 anni a Napoli poi videochiama la madre mostrandole il corpo della donna esanime

Feedpress.me | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Paolo Bel Sito (Napoli), nel pomeriggio, si è consumato un drammatico omicidio familiare. Vincenzo Riccardi, 25 anni, ha chiamato il 112 confessando di aver ucciso la sorella minore, Noemi Riccardi, 23 anni, accoltellandola. Carabinieri e 118 sono intervenuti immediatamente in via San Paolo Bel Sito 150, a Palazzo Cassese, dove la giovane è stata trovata senza vita in un appartamento al quinto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

25enne uccide a coltellate la sorella di 23 anni a napoli poi videochiama la madre mostrandole il corpo della donna esanime

© Feedpress.me - 25enne uccide a coltellate la sorella di 23 anni a Napoli, poi videochiama la madre mostrandole il corpo della donna esanime

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

25enne uccide coltellate sorellaNola, 25enne uccide la sorella 23enne a coltellate e poi mostra il corpo in videochiamata alla madre - Uccide la sorella a coltellate: dramma nel pomeriggio di oggi in provincia di Napoli, a Nola. Da msn.com

25enne uccide coltellate sorellaNoemi uccisa a coltellate dal fratello. Lui videochiama la madre per mostrarle la figlia morta - Il 25enne Vincenzo Riccardi ha confessato l’omicidio della 23enne: "L’ho accoltellata” ... Si legge su quotidiano.net

25enne uccide coltellate sorellaNapoli, uccide la sorella 23enne a coltellate: poi chiama i carabinieri e videochiama la madre - Ha accoltellato la sorella, uccidendola, poi ha chiamato il 112 e videochiamare la madre per mostrarle il corpo. Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: 25enne Uccide Coltellate Sorella