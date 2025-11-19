25enne uccide a coltellate la sorella di 23 anni a Napoli poi videochiama la madre mostrandole il corpo della donna esanime

A San Paolo Bel Sito (Napoli), nel pomeriggio, si è consumato un drammatico omicidio familiare. Vincenzo Riccardi, 25 anni, ha chiamato il 112 confessando di aver ucciso la sorella minore, Noemi Riccardi, 23 anni, accoltellandola. Carabinieri e 118 sono intervenuti immediatamente in via San Paolo Bel Sito 150, a Palazzo Cassese, dove la giovane è stata trovata senza vita in un appartamento al quinto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - 25enne uccide a coltellate la sorella di 23 anni a Napoli, poi videochiama la madre mostrandole il corpo della donna esanime

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Uccide la sorella a coltellate poi chiama i carabinieri: «Venite, l'ho ammazzata». Tragedia in provincia di Napoli - facebook.com Vai su Facebook

Resta indagato per omicidio, ma torna a piede libero il 25enne accusato di omicidio del 27enne caduto da un bed and breakfast a Roma #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… Vai su X

Nola, 25enne uccide la sorella 23enne a coltellate e poi mostra il corpo in videochiamata alla madre - Uccide la sorella a coltellate: dramma nel pomeriggio di oggi in provincia di Napoli, a Nola. Da msn.com

Noemi uccisa a coltellate dal fratello. Lui videochiama la madre per mostrarle la figlia morta - Il 25enne Vincenzo Riccardi ha confessato l’omicidio della 23enne: "L’ho accoltellata” ... Si legge su quotidiano.net

Napoli, uccide la sorella 23enne a coltellate: poi chiama i carabinieri e videochiama la madre - Ha accoltellato la sorella, uccidendola, poi ha chiamato il 112 e videochiamare la madre per mostrarle il corpo. Da ilfattoquotidiano.it