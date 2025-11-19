21 Novembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno
21 novembre – È il 325º giorno del calendario gregoriano. Mancano 40 giorni alla fine dell’anno.Santi del giorno: Madonna della SaluteProverbio del giorno: Per la Madonna della Salute, l’inverno è alle porte.Oggi è: Giornata Nazionale degli Alberi – Il 21 novembre si vuole ricordare l’importanza. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Scopri altri approfondimenti
I Fatti Vostri. . Oroscopo 19 novembre Il racconto delle stelle di Paolo Fox è disponibile su RaiPlay! Link nei commenti - facebook.com Vai su Facebook
Oroscopo dal 19 al 25 novembre Vai su X
L'oroscopo del 21 novembre: determinazione amplificata per l’Ariete, Cancro paziente - Secondo l'oroscopo del 21 novembre 2025, l'Ariete avrà una determinazione particolarmente amplificata, i Gemelli godranno di una buona intesa con la dolce metà e il Cancro si mostrerà più paziente. Si legge su it.blastingnews.com
L'oroscopo della fortuna di venerdì 21 novembre: momenti di gloria per l'Acquario - L’Acquario, insieme al Leone e all’Ariete, potrà beneficiare di una spinta in più grazie all’audacia nel cercare il successo ... it.blastingnews.com scrive
Mercoledì 19 novembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Accadde oggi Brevettata la macchina del caffè, debutta “Lascia o raddoppia”, Gorbaciov incontra Reagan. Si legge su trevisotoday.it