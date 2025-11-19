2025 CMA Awards guida completa | come vederli streaming e anticipazioni

la 59ª edizione dei cma awards: un evento musicale di rilevanza internazionale. La cerimonia dei CMA Awards 2025 si svolgerà questa sera, mercoledì 19 novembre, alle 20:00 ora locale, presso il Bridgestone Arena di Nashville. Questo evento rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nel panorama della musica country, con una lunga tradizione di riconoscimenti e performance di alto livello. Trasmesso in diretta da ABC e successivamente disponibile in streaming su Hulu, offre una panoramica completa sull’evoluzione del genere, che si sta espandendo oltre le sue radici storiche nel Sud degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

