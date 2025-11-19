20 anni dopo la serie più rivoluzionaria e brutale mai creata

l’impatto rivoluzionario di “Oz” sulla storia della televisione. Prima dell’avvento dell’ ’era della TV di qualità, esisteva una serie che ha definito nuovi standard per il medium audiovisivo. “Oz”, creata da Tom Fontana e trasmessa da HBO a partire dal 1997, rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per la serialità moderna, grazie alla sua natura realistica e senza filtri. Questa produzione ha introdotto un modo nuovo di approcciare i temi sociali e la rappresentazione della violenza, imponendosi come uno degli esperimenti più audaci e innovativi del panorama televisivo internazionale. caratteristiche distintive di “oz” e il suo ruolo pionieristico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - 20 anni dopo la serie più rivoluzionaria e brutale mai creata

