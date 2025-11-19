19 Novembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

19 novembre – È il 323º giorno del calendario gregoriano. Mancano 42 giorni alla fine dell’anno.Santi del giorno: San Fausto di Alessandria (Diacono e Martire)Proverbio del giorno: Quando novembre scurisce, l’inverno è alle porte.Giornate mondiali: Giornata internazionale dell’uomo – Giornata. 🔗 Leggi su Veronasera.it