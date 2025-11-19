19 novembre | Nostra Signora della Divina Provvidenza scongiura la rovina della diocesi

Lalucedimaria.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un vescovo molto devoto a Nostra Signora della Divina Provvidenza si rivolse a Lei in un momento di estrema difficoltà per la sua diocesi, a rischio di andare in rovina. La risposta della Vergine non si fece attendere. Nostra Signora della Divina Provvidenza è la Patrona dell’Isola di Porto Rico. Si tratta di una devozione. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

19 novembre nostra signora della divina provvidenza scongiura la rovina della diocesi

© Lalucedimaria.it - 19 novembre: Nostra Signora della Divina Provvidenza scongiura la rovina della diocesi

Altri contenuti sullo stesso argomento

19 novembre nostra signoraPier Giorgio Frassati: Alessandria, con l’incontro “Verso l’alto” visitabile da domani la mostra sul santo nella chiesa Nostra Signora del Carmine - Dal 16 al 23 novembre, la chiesa Nostra Signora del Carmine di Alessandria, ospiterà la mostra “Conosci Pier Giorgio Frassati”. Si legge su agensir.it

19 novembre nostra signoraIl Paradiso delle Signore 10: anticipazioni 19 novembre! Rosa aiuta Marcello - Ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 19 novembre, in onda come di consueto, su Rai 1 ... Secondo serial.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: 19 Novembre Nostra Signora