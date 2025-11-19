19 novembre | Nostra Signora della Divina Provvidenza scongiura la rovina della diocesi
Un vescovo molto devoto a Nostra Signora della Divina Provvidenza si rivolse a Lei in un momento di estrema difficoltà per la sua diocesi, a rischio di andare in rovina. La risposta della Vergine non si fece attendere. Nostra Signora della Divina Provvidenza è la Patrona dell’Isola di Porto Rico. Si tratta di una devozione. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
