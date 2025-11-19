100 caccia Rafale all’Ucraina in 10 anni | la difesa contro la Russia si confonde con gli affari dell’industria francese

100 caccia Dassault Rafale all’Ucraina in dieci anni: l’accordo siglato lunedì a Parigi da Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky è il più ampio mai concluso dall’Ucraina in guerra con la Federazione Russa per consolidare la difesa aerea nel lungo periodo. E si preannuncia un maxi-affare. Il versatile caccia multiruolo Rafale costa unitariamente, ai prezzi attuali, circa 112 milioni di euro (130 milioni di dollari) e dunque un programma di fornitura di 100 velivoli avrà un valore sicuramente superiore agli 11 miliardi di euro. Il patto Macron-Zelensky sui caccia. Macron e Zelensky hanno salutato l’accordo come una grande occasione per difendere i cieli dell’Ucraina ma, analogamente a quanto successo con l’annuncio svedese di forniture dei moderni Jas-39 Gripen della Saab, il fatto che la consegna dei caccia avverrà su un orizzonte pluriennale lascia presagire che con ogni probabilità essi entreranno in linea dopo la fine dell’attuale guerra con Mosca. 🔗 Leggi su It.insideover.com

