10 nuovi territori dell' Amazzonia sono stati riconosciuti come indigeni dal Brasile

Il governo di Lula ha riconosciuto dieci nuovi territori alle popolazioni indigene che li abitano da sempre. All'inizio della seconda settimana di Cop30, l'annuncio suona come un segnale al Paese e al mondo. 🔗 Leggi su Wired.it

