? Guasto Globale su Cloudflare | Siti Web Interrotti per Ore

Un problema tecnico su Cloudflare, piattaforma essenziale per il 20% dei siti web, ha causato disservizi di connessione a livello mondiale, bloccando piattaforme come X, Spotify e ChatGPT. L'Evento e i Siti Coinvolti Nel pomeriggio di martedì, numerosi siti internet in tutto il mondo hanno registrato malfunzionamenti, problemi di connessione o sono risultati completamente.

