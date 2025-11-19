? Francesca Mannocchi | La Mia Malattia e la Guerra Sono Simili
La reporter racconta la glacialità della diagnosi di sclerosi multipla (“Ma lei dove vuole andare in quello stato?”) e come la malattia sia diventata un nuovo strumento per analizzare e raccontare il dolore del mondo.? La Diagnosi Improvvisa e la Crudeltà del Neurologo La giornalista e reporter di guerra Francesca Mannocchi ha ricordato il . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
News recenti che potrebbero piacerti
Corriere della Sera. . Francesca Mannocchi e il giorno in cui scoprì di avere la sclerosi multipla. «Di quel giorno mi è rimasto soprattutto il colore del linoleum della clinica privata e la glacialità del neurologo, che dopo essersi fatto pagare profumatamente una r - facebook.com Vai su Facebook
Francesca Mannocchi malata di sclerosi multipla: “La diagnosi prima di partire per l’Iraq, il dottore mi gelò” - La giornalista e volto di La7 Francesca Mannocchi parla della malattia che le è stata diagnosticata diversi anni fa, la sclerosi multipla ... Si legge su fanpage.it
Francesca Mannocchi racconta come scoprì di avere la sclerosi multipla: “Il dottore fu glaciale” - La giornalista Francesca Mannocchi racconta così il giorno in cui ha scoperto di avere la sclerosi multipla. Lo riporta tpi.it
Francesca Mannocchi e la sclerosi multipla paragonata alla guerra, "ho capito molte più cose di me" - La giornalista e reporter di guerra racconta della convivenza con la sclerosi multipla, scoperta quasi 8 anni fa ... Scrive virgilio.it