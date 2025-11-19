? Eva Herzigova a Belve | Da Top Model a Icona tra Flirt con DiCaprio e Perdono
La supermodella si confessa a Francesca Fagnani: un “incontro simpatico” con Leonardo DiCaprio e la scelta di salvare il matrimonio dopo le foto esplicite del marito.? Eva Herzigova: Il Flirt con Leonardo DiCaprio Francesca Fagnani ha toccato uno dei gossip più chiacchierati che coinvolse Eva Herzigova negli anni, in particolare la presunta relazione con . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
Scopri altri approfondimenti
Una terza puntata questa di "Belve" dove gli ospiti: Cristiano Malgioglio, Genny Urtis, Eva Herzigova e BigMama, si sono raccontati senza filtri. L'intervista sulla "chiesa" della De Filippi alla Fagnani. Vai su X
Una terza puntata questa di "Belve" dove gli ospiti: Cristiano Malgioglio, Genny Urtis, Eva Herzigova e BigMama, si sono raccontati senza filtri. L'intervista sulla "chiesa" della De Filippi alla Fagnani. - facebook.com Vai su Facebook
Eva Herzigova a Belve : «Con Leonardo DiCaprio c’è stato un incontro simpatico. Il tradimento di mio marito? Per delle foto non vale la pena rompere qualcosa di importante» - La supermodella si racconta a Francesca Fagnani: «Non ti rendi conto quando il successo sta arrivando. Riporta vanityfair.it
Belve, pagelle: Maria a catechismo (9), Malgioglio si emoziona (8), Eva Herzigova sciapa (5) - Gli ospiti accolti nella terza puntata della nuova edizione del programma di intervista della seconda rete Rai dalla padrona di casa sono stati: il paroliere Cristiano Malgioglio, ormai anche ... Scrive libero.it
“È la donna che stuzzica”: Eva Herzigova indispettisce Fagnani a Belve, la verità sul flirt con DiCaprio - Eva Herzigova accende Belve: lo scontro con la Fagnani, la frase che divide e le rivelazioni sul presunto flirt con Leonardo DiCaprio. Secondo donnaglamour.it