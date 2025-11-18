Zielinski o Sucic? Chivu è di fronte ad un bivio La situazione sul ballottaggio per la mezzala di sinistra

Inter News 24 Zielinski e Sucic in ballottagio per una maglia da titolare nel derby di domenica sera. I due si contendono la posizione di mezzala di sinistra. Cristian Chivu si avvicina al suo primo derby da allenatore dell’ Inter, con diversi dubbi da risolvere prima della partita contro il Milan. Oltre alla solita incertezza sul ruolo di centrale difensivo, dove la concorrenza è forte, Chivu si trova a dover scegliere anche a centrocampo, vista l’assenza di Henrikh Mkhitaryan per infortunio. Il ballottaggio a centrocampo: Sucic o Zielinski?. Nel reparto centrale, come ricorda Sky Sport, il tecnico rumeno dovrà decidere se schierare Piotr Zielinski o Jusuf Sucic accanto a Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zielinski o Sucic? Chivu è di fronte ad un bivio. La situazione sul ballottaggio per la mezzala di sinistra

GdS - Verso il derby: sfida tra Acerbi e Bisseck per un posto da centrale in difesa, dubbio tra Sucic e Zielinski, Carlos Augusto pronto a fare il vice di Dumfries. - facebook.com Vai su Facebook

Nazionali ? 90 minuti per Piotr Zielinski in Malta-Polonia 2-3 con gol e assist Riposo totale per Petar Sucic in Montenegro-Croazia 2-3, con la Croazia già qualificata Vai su X

Inter, Bisseck tenta la scalata: sfida Acerbi da centrale. Dubbio Sucic-Zielinski - Il polacco ora è al top e insidia la mezzala croata Una cosa è sicura: chiunque guiderà la difesa dell’Inter nella battaglia del derby, avrà avuto te ... Come scrive msn.com

Inter, è corsa a due in mediana: Sucic o Zielinski col Milan? A destra senza Dumfries scatta… - Assente per infortunio Mkhitaryan, è corsa a due per una maglia ... Segnala msn.com

Inter-Milan, i dubbi di Chivu: Bisseck o Acerbi al centro e uno tra Sucic e Zielinski a centrocampo - È il grande dilemma pre derby in casa Inter: chi tra Acerbi, Bisseck e de Vrij avrà l’onore e l’onere di fermare Pulisic e Rafael Leao? Scrive msn.com