Zielinski dopo Polonia Malta | Ho un dolorino al polpaccio il campo era inadatto…

Piotr Zielinski ha parlato a TVP Sport dopo il 3-2 della sua Polonia contro Malta. CONDIZIONI FISICHE – L'allenatore ci aveva avvertito che dovevamo affrontare questa partita nello stesso modo in cui avevamo affrontato la partita contro l'Olanda. Sappiamo che la squadra maltese avrebbe potuto fare la storia in questa partita. Era la loro ultima partita, un match molto prestigioso, e volevano dare il massimo davanti al pubblico di casa. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile per noi.

