Zielinski decide la partita per la Polonia con un gol spettacolare contro Malta! I dettagli sul gol
Inter News 24 Zielinski, giocatore dell’Inter, ha firmato il match con una conclusione da fuori area che fa impazzire i tifosi: la dinamica. La Polonia ha conquistato tre punti fondamentali contro Malta grazie a una rete decisiva di Piotr Zielinski. Il centrocampista dell’ Inter, al minuto 85, ha raccolto la palla al limite dell’area e, con una giocata di classe, si è spostato la sfera sul suo piede sinistro per calciare verso la porta. La conclusione è stata deviata in una misura tale da non permettere al portiere malteso di intervenire, portando il punteggio sul 3-2 per i polacchi. Il gol di Zielinski è stato fondamentale, arrivando a soli 5 minuti dallo scadere della partita e permettendo alla sua squadra di portarsi a casa una vittoria vitale nelle qualificazioni per il Mondiale 2026. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
"Scott A Zielinski" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
ACCADDE OGGI - 12 novembre 2022: #NapoliUdinese 3-2 ? #Osimhen ? #Zielinski ? #Elmas #ForzaNapoliSempre - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO/ Zielinski anche in gol con la Polonia: buca il portiere con un mancino dal limite - Prosegue il buon momento del centrocampista nerazzurro questa sera autore di un assist e di una rete con la sua nazionale Zielinski ... Lo riporta msn.com
Polonia ai playoff: assist e gol decisivo di Zielinski nel 3-2 a Malta. La Croazia passa in rimonta in Montenegro: zero minuti per Sucic - Piotr Zielinski esce 'indenne' dalla gara vinta dalla Polonia contro Malta, al National Stadium Ta' Qali, dove arrivava da diffidato: il centrocampista dell'Inter ha ... msn.com scrive
Zielinski sfida l'Olanda di Dumfries, il ct della Polonia: "C'è differenza, basta vedere i club in cui giocano" - A presentare l'imminente impegno della Polonia, dove invece gioca l'altro interista Piotr Zielinski, ci pensa il ... Scrive msn.com