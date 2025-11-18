Zielinski decide la partita per la Polonia con un gol spettacolare contro Malta! I dettagli sul gol

Inter News 24 Zielinski, giocatore dell’Inter, ha firmato il match con una conclusione da fuori area che fa impazzire i tifosi: la dinamica. La Polonia ha conquistato tre punti fondamentali contro Malta grazie a una rete decisiva di Piotr Zielinski. Il centrocampista dell’ Inter, al minuto 85, ha raccolto la palla al limite dell’area e, con una giocata di classe, si è spostato la sfera sul suo piede sinistro per calciare verso la porta. La conclusione è stata deviata in una misura tale da non permettere al portiere malteso di intervenire, portando il punteggio sul 3-2 per i polacchi. Il gol di Zielinski è stato fondamentale, arrivando a soli 5 minuti dallo scadere della partita e permettendo alla sua squadra di portarsi a casa una vittoria vitale nelle qualificazioni per il Mondiale 2026. 🔗 Leggi su Internews24.com

