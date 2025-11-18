Zidane torna in panchina? Fabrizio Romano svela | Rimane il chiaro favorito per diventare il prossimo allenatore della…
Zidane pronto a tornare ad allenare? Il giornalista Fabrizio Romano: «Rimane il favorito per diventare il prossimo allenatore della.» Zinedine Zidane appare ormai come il candidato principale per diventare il prossimo allenatore della nazionale francese. L’indiscrezione conferma la volontà dell’ex tecnico del Real Madrid di tornare in panchina, dopo aver dichiarato pubblicamente il desiderio di riprendere . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
