Zidane sarà il prossimo ct della Francia è come se fosse un’evoluzione naturale Le Parisien

Come racconta Le Parisien, il futuro della panchina dei Bleus sembra già scritto e pare abbia il nome di Zidane. Didier Deschamps ha già annunciato che il Mondiale negli Stati Uniti sarà il suo ultimo atto, una decisione netta, senza margini di ripensamento. Ma mentre la Francia si prepara all’ultima corsa con il suo commissario tecnico più vincente, l’attenzione si sposta inevitabilmente su ciò che verrà dopo Zinédine Zidane non ha ancora firmato nulla, non ha incontrato nessuno. Eppure, la sensazione è che l’erede naturale sia già lì, come una presenza silenziosa che accompagna ogni dichiarazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Zidane sarà il prossimo c.t. della Francia, è come se fosse un’evoluzione naturale (Le Parisien)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il Portogallo batte 9-1 l’Armenia e si qualifica al prossimo Mondiale, il sesto in carriera per Cristiano Rolando. Nessuno è mai andato oltre i 5. - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Zizou Bergs, il prossimo avversario di Jannik Sinner a Parigi Vai su X

Zidane sarà il prossimo c.t. della Francia, è come se fosse un’evoluzione naturale (Le Parisien) - Le Parisien analizza la situazione che riguarda Zidane come prossimo c. Segnala ilnapolista.it

Zidane tornerà in panchina dopo i Mondiali per la prima volta dal 2021: quale squadra allenerà - Dopo i Mondiali 2026 Zidane tornerà in gioco come commissario tecnico: la federazione lo ha scelto come erede di Deschamps, ma l’annuncio non verrà fatto a breve. fanpage.it scrive

Zidane scalpita e annuncia: "Molto presto tornerò ad allenare". Dove può andare - Zinedine Zidane ha rivelato che sta per tornare in panchina dopo la lunga assenza post Real Madrid. Segnala msn.com