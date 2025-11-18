Zelda prende vita prime immagini dal film live-action

(Adnkronos) – Nintendo rompe il silenzio e conferma l’inizio delle riprese del film live-action dedicato a The Legend of Zelda, accompagnando l’annuncio con le prime tre immagini ufficiali: scatti che immortalano Benjamin Evan Ainsworth nei panni di Link e Bo Bragason come Zelda, e che segnano il primo vero contatto visivo con una produzione attesa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

