Zambrotta al Cupra Padel Tour | I partner migliori? Scelgo chi non se la prende troppo

Gazzetta.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex calciatore Campione del Mondo 2006 accoglie nel suo centro La Bola Sport di San Fermo della Battaglia (CO), una tappa simbolo del torneo di padel più popolare d’Italia: “Non procrastinate e buttatevi”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

