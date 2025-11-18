Zambrotta al Cupra Padel Tour | I partner migliori? Scelgo chi non se la prende troppo

L’ex calciatore Campione del Mondo 2006 accoglie nel suo centro La Bola Sport di San Fermo della Battaglia (CO), una tappa simbolo del torneo di padel più popolare d’Italia: “Non procrastinate e buttatevi”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Zambrotta al Cupra Padel Tour: "I partner migliori? Scelgo chi non se la prende troppo...”

PADEL che passione ! Si è disputata oggi, sabato 15 novembre, presso LA BOLA SPORT di San Fermo della Battaglia, la prima giornata della tappa comasca del CUPRA PADEL TOUR. LA BOLA SPORT nasce da un'idea del Campione del Mondo di Calci - facebook.com Vai su Facebook

