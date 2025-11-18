Zaia | Io in parlamento? Sono concentrato solo sulle regionali
«Io in altri lidi? Ho letto di tutto ma sono concentrato solo sulle elezioni regionali, non metterei tanto i carri davanti ai buoi»: Luca Zaia, presidente uscente del Veneto, dice la sua in occasione dell'evento di chiusura della campagna elettorale per le Regionali al Gran Teatro Geox di Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Zaia subito in Parlamento? La freddezza del Doge che non dimentica Venezia. Tutte le caselle che si aprono per lui Vai su X
Luca Zaia: «Io in Parlamento? Ora è bene che mi dedichi alle regionali» - facebook.com Vai su Facebook
Zaia: «Io in parlamento? Sono concentrato solo sulle regionali» - Aggiunge il presidente uscente del Veneto più che mai deciso a concludere al meglio la campagna elettorale : «Massimo rispetto verso i nostri alleati, la nostra unica priorità è quella di parlare ai V ... Scrive padovaoggi.it
Veneto, Zaia: “io in Parlamento? Mi dedico alle regionali” - In questo momento sarà bene che mi dedichi anche in questa ultima settimana a u ... Riporta msn.com
Zaia subito in Parlamento? La freddezza del Doge che non dimentica Venezia. Tutte le caselle che si aprono per lui - C'è anche il tema della vicesegretria federale: leghisti friuliani, lombardi e veneti vogliono affidare a lui il ruolo di vicesegereatio, al posto di Stefani ... Segnala msn.com