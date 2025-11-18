Zàca la realtà e la poesia attraverso il fumetto con un nuovo progetto di letture liminali
A partire da giovedì 4 a sabato 6 dicembre la biblioteca Baldini di Santarcangelo ospita “Zàca!”, un nuovo progetto di Letture Liminali a cura di Giovanni Boccia Artieri e Gianluca Costantini, promosso da FoCuS (Fondazione Culture Santarcangelo) e inserito all’interno della rassegna Diritti a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
