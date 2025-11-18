dopo averlo scartato in estate. Il mercato della Juventus è fatto di analisi e, a volte, di clamorosi ripensamenti. Nelle ultime ore, infatti, si è improvvisamente riaccesa la pista che porta a Granit Xhaka. Non si tratta di un semplice flashback, ma della constatazione che la dirigenza bianconera oggi ha disperato bisogno di quel profilo che in estate aveva snobbato. Lo riporta Tuttosport. Evidentemente, lo svizzero non soddisfaceva i rigidi criteri dell’ algoritmo di Damien Comolli: un po’ per questioni anagrafiche (Xhaka quest’anno andrà per i 34 anni), un po’ perché i 15 milioni richiesti dal Leverkusen sembravano eccessivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Xhaka Juve, la pista si riaccende per gennaio! Prezzo e tutti i dettagli. Perché Comolli ci sta ripensando