Xhaka Juve la pista si riaccende per gennaio! Prezzo e tutti i dettagli Perché Comolli ci sta ripensando
dopo averlo scartato in estate. Il mercato della Juventus è fatto di analisi e, a volte, di clamorosi ripensamenti. Nelle ultime ore, infatti, si è improvvisamente riaccesa la pista che porta a Granit Xhaka. Non si tratta di un semplice flashback, ma della constatazione che la dirigenza bianconera oggi ha disperato bisogno di quel profilo che in estate aveva snobbato. Lo riporta Tuttosport. Evidentemente, lo svizzero non soddisfaceva i rigidi criteri dell’ algoritmo di Damien Comolli: un po’ per questioni anagrafiche (Xhaka quest’anno andrà per i 34 anni), un po’ perché i 15 milioni richiesti dal Leverkusen sembravano eccessivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Può essere #Miretti il regista della #Juventus ? @giannibalzarini - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, occasione Xhaka. Lookman: il Galatasaray torna a bussare. Milan e Inter cercano portiere - Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Scrive eurosport.it
Tuttosport - Juventus, occasione Xhaka: torna di moda lo svizzero del Sunderland - La quale aveva già pensato al nazionale svizzero classe 1992 nello scorso mercato estivo, prima del suo ... Secondo calciomercato.com