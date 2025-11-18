WWE | possibile cambio di titolo nel prossimo episodio di NXT

La WWE potrebbe aver appena fatto uno spoiler sull’episodio di NXT di stasera. Infatti la compagnia oggi alle 13:20 circa ha cambiato la cronologia degli attuali campioni sul proprio sito, infatti indicava Jacy Jane campionessa femminile NXT. Guarda caso quest’ultima ha un match stasera per il titolo contro Tatum Paxley, ad indicare ulteriori sospetti, il tempo del regno titolato di Jacy Jane indicava all’incirca 530 minuti. Ciò potrebbe confermare il fatto che la WWE abbia intenzione di attuare un cambio di titolo stanotte, cambio “previsto” otto ore e mezza prima dello show allineandosi con la seconda ora di trasmissione della puntata odierna di NXT. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: possibile cambio di titolo nel prossimo episodio di NXT

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cambio gomme invernali 2025-26: scatta l'obbligo Dal 15 novembre (e fino al 15 aprile) su alcune strade è possibile circolare solo con pneumatici invernali o in alternativa con le catene a bordo. #pneumaticiinvernali - facebook.com Vai su Facebook

WWE: Il ritorno di Liv Morgan sarà una sfida - Il ritorno di Liv Morgan è uno dei più attesi nella divisione femminile WWE, ma secondo i report di TheSportster, sarà tutt’altro che una passerella. Secondo zonawrestling.net

La WWE starebbe riconsiderando i piani per una grande storyline con John Cena - La WWE avrebbe scartato l'ultimo previsto regno da campione di John Cena, poiché i piani creativi prendono una nuova direzione. Lo riporta worldwrestling.it

WWE: Importante Superstar pronta a cambiare personaggio - Superstar della WWE pubblica una vignetta criptica e alimenta le voci su un imminente passaggio alla carriera da singolo ... Secondo spaziowrestling.it