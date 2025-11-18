WWE | Polemica dopo le parole di Priscilla Kelly Gigi Dolin sul salario basso nei contratti di NXT
La WWE sarebbe rimasta scontenta per le dichiarazioni di Priscilla Kelly, secondo cui alcuni contratti di NXT partirebbero da soli 30.000 $ l’anno. In un’intervista con Denise Salcedo, Priscilla Kelly (nota ad NXT come Gigi Dolin ) ha voluto chiarire alcuni pregiudizi comuni sul lavorare in WWE. L’ex campionessa di coppia, ha detto che molti fan pensano che chi è nella compagnia “ sia milionario, viva in una villa e guidi una Mercedes Benz ” — ma non è affatto così. Ha spiegato che, ad NXT, alcuni contratti partono da appena 30.000 $ l’anno. La smentita. Bryan Alvarez, nel Wrestling Observer Radio, ha riportato, a distanza di una settimana, che la WWE è molto scontenta delle dichiarazioni di Priscilla Kelly. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
