WRC2 – Lancia Corse presenta il 2026 e la Ypsilon HF Integrale

La Ypsilon HF Rally4 ha dato vita a una vivace comunità di oltre cento vetture vendute e più di quaranta team in gara, confermando l’efficacia del programma di sviluppo della famiglia HF. Accanto alla nuova Ypsilon HF Integrale Rally2, la Famiglia Lancia HF comprende la Ypsilon HF Rally4 e la Ypsilon HF Racing. Lancia ha . 🔗 Leggi su Tuttorally.news