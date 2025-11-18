WRC2 – Lancia Corse presenta il 2026 e la Ypsilon HF Integrale
La Ypsilon HF Rally4 ha dato vita a una vivace comunità di oltre cento vetture vendute e più di quaranta team in gara, confermando l'efficacia del programma di sviluppo della famiglia HF. Accanto alla nuova Ypsilon HF Integrale Rally2, la Famiglia Lancia HF comprende la Ypsilon HF Rally4 e la Ypsilon HF Racing.
Lancia presenta i suoi programmi sportivi 2026: WRC2, ERC e CIAR - Sarà presente nel WRC2 con la Ypsilon Rally2, così come nei campionati nazionali rally di riferimento, tra cui il CIAR. Da msn.com