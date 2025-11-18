Wonder Woman apparirà nel prossimo film del DCU? Stanno cercando attrici con un fisico possente

Il rilancio del DCU procede a ritmo accelerato e oltre alla rivalità sospesa tra Superman e Lex Luthor, potrebbe arrivare anche un volto che i fan attendono con impazienza da mesi. Una nuova eroina è in fase di casting per Man of Tomorrow e le descrizioni coincidono sorprendentemente con Wonder Woman. Il film con David Corenswet e Nicholas Hoult potrebbe quindi segnare il debutto della guerriera amazzone nel nuovo DCU prima del suo standalone. Indizi di casting e dettagli narrativi Secondo quanto riportato da Nexus Point News, per il cast di Man of Tomorrow si starebbe cercando una "nuova eroina femminile". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

