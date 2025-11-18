Windows 11 | perché gli utenti preferiscono tornare indietro piuttosto che usare l’IA

La transizione da Windows 10 a Windows 11 si sta trasformando in un campo minato di polemiche per Microsoft. Con il termine del supporto ufficiale a Windows 10 fissato al 14 ottobre 2025, milioni di utenti si trovano di fronte a una scelta obbligata: migrare a Windows 11 per continuare a ricevere aggiornamenti di sicurezza o esporsi a rischi informatici crescenti. Eppure questa migrazione, che dovrebbe essere naturale, sta incontrando una resistenza inaspettata e sempre più rumorosa. Al centro della tempesta c’è la strategia di Microsoft di trasformare Windows in un sistema operativo agentico, profondamente integrato con l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

