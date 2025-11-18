William è diventato la vera forza della Corona e dopo la malattia di Kate Middleton nulla sarà più come prima Natalia Augias racconta lo scontro dentro la monarchia
Nel suo nuovo libro C’era una volta un regno, la giornalista analizza la storia della monarchia britannica, concentrandosi sugli ultimi scandali di Andrea, di Harry e Meghan, e sul futuro rappresentato da Kate e William con grandi cambiamenti all’orizzonte: «I principi di Galles leggono tutto ciò che esce sui media». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
