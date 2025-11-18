William è diventato la vera forza della Corona e dopo la malattia di Kate Middleton nulla sarà più come prima Natalia Augias racconta lo scontro dentro la monarchia

Vanityfair.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel suo nuovo libro C’era una volta un regno, la giornalista analizza la storia della monarchia britannica, concentrandosi sugli ultimi scandali di Andrea, di Harry e Meghan, e sul futuro rappresentato da Kate e William con grandi cambiamenti all’orizzonte: «I principi di Galles leggono tutto ciò che esce sui media». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

william 232 diventato la vera forza della corona e dopo la malattia di kate middleton nulla sar224 pi249 come prima natalia augias racconta lo scontro dentro la monarchia

© Vanityfair.it - «William è diventato la vera forza della Corona, e dopo la malattia di Kate Middleton nulla sarà più come prima». Natalia Augias racconta lo scontro dentro la monarchia

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: William 232 Diventato Vera