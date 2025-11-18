Wicked - Parte 2 recensione | un finale intimo ed emotivo Tra musica rivoluzione e amore

L'utopia di Oz e la potenza di Elphaba e il conflitto di Glinda, il populismo e il ruolo del "cattivo". Il viaggio di Wicked si conclude lasciando intatta la bellezza di una storia potentissima. Eccola lì, a mezz'aria, controluce, tagliando la scena illuminata dalla fotografi di Alice Brooks. Silouhette nera, scopa e cappello. La Elphaba di Cyntia Erivo entra in scena con una tale potenza da far vibrare le poltrone della sala. Personaggio eccezionale, di diritto tra i migliori degli ultimi anni. Il merito va ovviamente a Gregory Maguire che ha riletto Il Mago di Oz, prestando poi il suo romanzo a Stephen Schwartz e Winnie Holzman, che ne hanno fatto un musical da sold-out. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Wicked - Parte 2, recensione: un finale intimo ed emotivo. Tra musica, rivoluzione e amore

