Wicked – Parte 2 | Recensione del capitolo finale con Ariana Grande e Cynthia Erivo
Affrontare il capitolo conclusivo di una storia come Wicked significa portarsi dietro un bagaglio di aspettative enorme. La prima parte del film di Jon M. Chu (ne avevamo parlato qui ) aveva convinto per solidità, ritmo e per la forza emotiva del rapporto tra Elphaba e Glinda, riuscendo a catturare perfino chi conosceva già ogni sfumatura del musical. Era un film completo, ben calibrato, con un equilibrio che teneva insieme spettacolo e sentimento. Per questo, entrando in sala per Wicked – Parte 2, è inevitabile chiedersi se quel livello possa essere mantenuto. La curiosità c’è, l’entusiasmo anche, ma si avverte subito che la seconda metà del racconto si muove su un terreno più delicato. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
