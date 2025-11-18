Affrontare il capitolo conclusivo di una storia come Wicked significa portarsi dietro un bagaglio di aspettative enorme. La prima parte del film di Jon M. Chu (ne avevamo parlato qui ) aveva convinto per solidità, ritmo e per la forza emotiva del rapporto tra Elphaba e Glinda, riuscendo a catturare perfino chi conosceva già ogni sfumatura del musical. Era un film completo, ben calibrato, con un equilibrio che teneva insieme spettacolo e sentimento. Per questo, entrando in sala per Wicked – Parte 2, è inevitabile chiedersi se quel livello possa essere mantenuto. La curiosità c’è, l’entusiasmo anche, ma si avverte subito che la seconda metà del racconto si muove su un terreno più delicato. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Wicked – Parte 2: Recensione del capitolo finale con Ariana Grande e Cynthia Erivo