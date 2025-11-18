Wicked - Parte 2 ecco chi interpreta Dorothy nel film tratto dal musical

Nel sequel diretto da Jon M. Chu apparirà anche il personaggio interpretato da Judy Garland nel film cult diretto da Victor Fleming. L'arrivo di Wicked - Parte 2 nelle sale di tutto il mondo ha svelato in modo definitivo l'identità dell'interprete di Dorothy Gale. Il personaggio è diventato iconico grazie all'interpretazione di Judy Garland nel film cult diretto nel 1939 da Victor Fleming. Chi interpreta Dorothy La storia portata sul grande schermo dal regista Jon M. Chu con Wicked - Parte 2 (di cui potete leggere la nostra recensione, il secondo film tratto dal musical di Broadway, continuerà a seguire quanto accade a Elphaba (Cynthia Erivo), considerata la malvagia Strega dell'Ovest, e di Glinda (Ariana Grande). 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Wicked - Parte 2, ecco chi interpreta Dorothy nel film tratto dal musical

