Webfare dati digitali bene comune | verso un ecosistema inclusivo e sostenibile

Ogni giorno, con le nostre azioni online, produciamo un'enorme quantita' di dati. Parole, immagini, preferenze, spostamenti: tutto viene registrato, archiviato e trasformato in valore. Un valore che oggi si concentra nelle mani di poche piattaforme globali, ma che domani potrebbe diventare un bene comune, equo e condiviso. E' questa la visione di WEBFARE, progetto di ricerca condotto in collaborazione dall'Universita' e dal Politecnico di Torino, che ha ottenuto da l Ministero dell'Universita' e della Ricerca-MUR un finanziamento di 1,53 milioni di euro grazie al Fondo Italiano per le Scienze Applicate (FISA), istituito nel 2022 per promuovere la competitivita' del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.