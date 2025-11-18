Webfare dati digitali bene comune | verso un ecosistema inclusivo e sostenibile

Ildenaro.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni giorno, con le nostre azioni online, produciamo un’enorme quantita’ di dati. Parole, immagini, preferenze, spostamenti: tutto viene registrato, archiviato e  trasformato in valore.  Un valore che oggi si concentra nelle mani di poche piattaforme globali, ma che domani potrebbe diventare  un bene comune, equo e condiviso. E’ questa la visione di  WEBFARE, progetto di ricerca condotto in collaborazione  dall’Universita’ e dal Politecnico di Torino,  che ha ottenuto da l Ministero dell’Universita’ e della Ricerca-MUR  un finanziamento di 1,53 milioni di euro grazie al Fondo Italiano per le Scienze Applicate (FISA), istituito nel 2022 per promuovere la competitivita’ del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

