Volvo Island l' isolotto con un' auto parcheggiata sopra da un decennio
C'è un piccolo isolotto in Illinois, negli Stati Uniti, che da oltre un decennio ospita una Volvo S80 del 2001, in una vecchia miniera a cielo aperto riempita d’acqua. Un luogo divenuto tra gli angoli più curiosi d'America, visibile anche da Google Maps, tanto da conquistare il nome di Volvo. 🔗 Leggi su Today.it
Altre letture consigliate
