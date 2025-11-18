Voi due fuori dalla casa Via dal Grande Fratello la notizia comunicata da Simona Ventura

Lunedì 17 novembre il Grande Fratello è tornato in onda su Canale 5 con una puntata che ha rapidamente abbandonato i toni leggeri per trasformarsi in un crescendo di tensioni. A guidare la serata, una Simona Ventura brillante e decisa, affiancata dagli interventi di Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e dalla presenza speciale di Sonia Bruganelli. Sin dai primi minuti, l’atmosfera in studio e nella Casa ha preso una piega movimentata: il triangolo dialettico formato da Francesca, Simone e Rasha ha monopolizzato l’attenzione, riaccendendo un confronto che da giorni serpeggiava tra sguardi e allusioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it