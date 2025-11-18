Inter News 24 Le parole di Nicola Vlasic, centrocampista del Torino, sulla situazione attuale dell’Italia in vista dei prossimi Mondiali. Tutti i dettagli in merito. Nicola Vlasic, trequartista classe 1997 del Torino e ormai italiano d’adozione dopo le sue stagioni in Serie A, ha espresso un desiderio particolare legato ai prossimi Mondiali. Il fantasista croato, da sempre molto legato al nostro Paese e alla cultura calcistica italiana, si augura infatti che l’ Italia riesca a qualificarsi e a condividere con la sua Croazia il palcoscenico della rassegna iridata. Una prospettiva che, nelle sue intenzioni, rappresenterebbe una celebrazione del calcio europeo e un incrocio speciale tra le due realtà che sente più vicine. 🔗 Leggi su Internews24.com

Vlasic incredulo: «Non so perché l'Italia abbia queste difficoltà, mi auguro vada al Mondiale»