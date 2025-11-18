Viveva Cesenatico tutti i giorni da artista | la cittadina in lutto per la morte a 78 anni del musicista
Cesenatico è in lutto per la morte a 78 anni di un musicista molto apprezzato, si tratta di Alvi Nobile, nato a San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine ma cesenaticense di adozione, viveva da tanti anni nella cittadina rivierasca. Era noto anche per aver suonato con cantanti famosi, tra i. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
