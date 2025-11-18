Visibility stimare l’inquinamento nei Parchi attraverso un innovativo algoritmo

L’indice di visibilità atmosferica nei parchi nazionali italiani come parametro per valutare l’impatto l’inquinamento dell’aria: su questo si basa il progetto “Visibility”, coordinato dall’Arma dei Carabinieri – Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, al quale partecipa anche ENEA che sta effettuando le analisi sui campioni raccolti. Una centralina misura i principali inquinanti mediante campionamenti – uno ogni tre giorni – della durata di 24 ore. La prima stazione è stata posizionata vicino al lago dei Monaci, nel Parco Nazionale del Circeo (Latina), ed è dotata di campionatori di particolato e analizzatori per gas inquinanti, telecamera panoramica, centralina meteorologica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it