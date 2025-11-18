Virtus-Maccabi il sindaco di Bologna Lepore | Non ci sono le condizioni

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha ribadito con forza la sua preoccupazione riguardo lo svolgimento della partita di basket di Eurolega Virtus-Maccabi, prevista per il prossimo 21 novembre al PalaDozza. In una nota ufficiale, il primo cittadino ha espresso dubbi circa la sicurezza e l'ordine pubblico, ritenendo che le condizioni attuali non garantiscano la gestione serena dell'evento. "Come Sindaco della città voglio ribadire la mia forte preoccupazione per lo svolgimento della partita Virtus-Maccabi prevista al PalaDozza per il prossimo 21 novembre. Non ci sono le condizioni di ordine pubblico a mio avviso per gestire con serenità tale evento.

