Virtus - Maccabi di Eurolega di basket a rischio a Bologna l' appello di Lepore | Non ci sono condizioni

Notizie.virgilio.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore chiede il rinvio della partita dell’Eurolega di Basket tra Virtus e Maccabi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

virtus maccabi di eurolega di basket a rischio a bologna l appello di lepore non ci sono condizioni

© Notizie.virgilio.it - Virtus - Maccabi di Eurolega di basket a rischio a Bologna, l'appello di Lepore: "Non ci sono condizioni"

News recenti che potrebbero piacerti

virtus maccabi eurolega basketL’allarme del sindaco di Bologna per Virtus-Maccabi Tel Aviv: “Non ci sono le condizioni, cambiamo data e luogo” - “Come sindaco della città voglio ribadire la mia forte preoccupazione per lo svolgimento della partita Virtus- Da ilfattoquotidiano.it

virtus maccabi eurolega basketEurolega basket, Lepore: "Non ci sono le condizioni per Virtus-Maccabi" - Nell'esprimere la propria contrarietà a far disputare la gara di Eurolega di basket tra le Vu Nere bolognesi e il club israeliano, il sindaco di Bologna sottolinea di avere appreso "che si vuole pure ... tg24.sky.it scrive

virtus maccabi eurolega basketBasket, "Blocchiamo tutto" contro il match di Eurolega Virtus-Maccabi - Pal protesta contro la partita tra le Vu nere e gli israeliani in programma venerdì a Bologna. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Virtus Maccabi Eurolega Basket