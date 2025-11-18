Virtus-Maccabi città blindata L’appello di Lepore ai manifestanti | Sì alle proteste ma non violente

Virtus-Maccabi si giocherà al PalaDozza venerdì. E fuori, Bologna si prepara a blindarsi, per evitare che la giusta protesta a sostegno del popolo palestinese diventi giustificazione all’ennesima guerriglia urbana. Il sindaco Matteo Lepore, preso atto dell’impossibilità di spostare in altra data o altra sede il match di basket - "Il ministro Piantedosi ha già preso le sue decisioni", ha detto - ha rivolto un appello a chi, come i Giovani palestinesi, scenderà in piazza. "Chiedo a tutti che questo evento venga gestito nel miglior modo possibile, senza violenza e senza scontri – le parole di Lepore –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

