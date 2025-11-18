Virtus Maccabi appello di Lepore a Piantedosi | Troppi rischi la partita va spostata

Bologna, 18 novembre 2025 – Non si placano le polemiche sulla partita di basket Virtus-Maccabi Tel Aviv. Ieri Matteo Lepore, preso atto dell’impossibilità di spostare la gara, aveva fatto appello ai manifestanti che si preparano a un grande corteo di venerdì, per evitare “violenze e scontri”. Appello arrivato dopo il botta e risposta dell’altro giorno tra il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sindaco che aveva chiesto, almeno, di spostare la partita all’Unipol Arena. Oggi Lepore torna sulla questione, ma questa volta per fare appello al titolare dell’Interno “per spostare la partita ad altra data e altro luogo”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

