Virtus Maccabi appello di Lepore a Piantedosi | Troppi rischi la partita va spostata
Bologna, 18 novembre 2025 – Non si placano le polemiche sulla partita di basket Virtus-Maccabi Tel Aviv. Ieri Matteo Lepore, preso atto dell’impossibilità di spostare la gara, aveva fatto appello ai manifestanti che si preparano a un grande corteo di venerdì, per evitare “violenze e scontri”. Appello arrivato dopo il botta e risposta dell’altro giorno tra il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sindaco che aveva chiesto, almeno, di spostare la partita all’Unipol Arena. Oggi Lepore torna sulla questione, ma questa volta per fare appello al titolare dell’Interno “per spostare la partita ad altra data e altro luogo”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
In vista di Virtus–Maccabi, Lepore invita alla calma: “Libertà di protesta, ma senza scontri” - facebook.com Vai su Facebook
Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv, cresce il fronte contro la squadra israeliana. Con i collettivi le realtà sportive. Verso una zona cuscinetto Vai su X
Virtus-Maccabi, il sindaco di Bologna Lepore: «Non ci sono le condizioni per giocare la partita». E i pro Pal organizzano manifestazioni - «Come sindaco della città di Bologna voglio ribadire la mia forte preoccupazione per lo svolgimento della partita Virtus- Scrive msn.com
Il match che spaventa Bologna. Il sindaco Lepore: "Non ci sono le condizioni per Virtus-Maccabi" - "I rischi per l'incolumità dei cittadini, i negozi e la città sono altissimi" scrive in una nota il primo cittadino che chiede di ... Segnala huffingtonpost.it
Virtus-Maccabi, la partita di Eurolega si giocherà al Paladozza. L’appello di Lepore: “Manifestazioni non siano violente” - Il sindaco auspica proteste senza scontri, mentre l’assemblea ‘Blocchiamo Tutto’ invita all’adunata per boicottare le gare con gli israeliani (compresa quella con l’Hapoel a dicembre) e di portare ban ... Lo riporta msn.com