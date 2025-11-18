violenza sulle donne senza sosta crescono i reati in ambito familiare

"Eravamo partiti anni fa, con dei messaggi nelle nostre chat di corridori, con l’intento di garantire la sicurezza delle donne durante le uscite di allenamento. E siamo arrivati dove siamo ora, a una galassia di persone che nelle prime dieci edizioni di ‘ WiRun Cesena ’, è riuscita a raccogliere 70.000 euro da donare alle attività di prevenzione contro la violenza di genere ". I numeri che ha fornito ieri mattina Linda Ronconi, Presidente Women in Run Cesena in occasione della presentazione della nuova edizione dell’evento, in programma domenica 23 novembre con partenza alle 9.30 dal Club Ippodromo, sono importanti e indicano una crescente attenzione del territorio verso una delle tematiche più gravi di questi tempi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

