“La Voce delle Ferite, giornata di testimonianza e rinascita delle vittime di violenza”, un’iniziativa della Fondazione Artemisia per parlare di violenza di genere. “Abbiamo voluto fortemente questa giornata perché doveva essere una comunicazione chiara, forte che giungesse realmente al cuore delle persone, perché avvenga il cambiamento – dice Mariastella Giorlandino, Presidente della Fondazione Artemisia -. Artemisia con tante testimonianze profondamente sensibili ha voluto mandare un messaggio chiaro: dobbiamo intervenire subito. Abbiamo un aspetto che è il monitoraggio di quello che accade intorno a noi, abbiamo la cura che devono fare le istituzioni, la magistratura, le autorità giudiziarie, e poi la prevenzione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Violenza di genere, "La voce delle ferite": la giornata di testimonianza promossa dalla Fondazione Artemisa