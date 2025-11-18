Violazioni durante l’affidamento | 45enne arrestato in via Canturina e riportato al Bassone
La polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri, ha arrestato un uomo di 45 anni, originario di Garbagnate Milanese (Milano) e domiciliato in via Canturina a Como. Il provvedimento è stato disposto dal Giudice di sorveglianza di Varese.Intorno alle 16, gli agenti della squadra mobile della. 🔗 Leggi su Quicomo.it
