Vimodrone vince l’oscar di Sodalitas | Ragazzi al centro della vita in città

"Cresco Award 2025", Vimodrone vince l’oscar di Fondazione Sodalitas, costola di Assolombarda, e Anci per Luoghi Comuni, il progetto che fa diventare i ragazzi protagonisti in città. Due le esperienze sotto i riflettori: il Centro sportivo di via Pio La Torre trasformato in un play district per favorire aggregazione, attività sportive e studio assistito e L’Hub "lo spazio con sale studio e aree di coworking". La cerimonia si è tenuta a Bologna, a decretare la vittoria nella categoria comuni sopra i 10mila abitanti, una giuria presieduta da Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano. "Solo cinque centri nel Paese se lo sono aggiudicato", dice il primo cittadino Dario Veneroni senza nascondere una punta di orgoglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

