Vigevano (Pavia) – Arrivano buone notizie per Matteo Bettanti, 21 anni, il cestista vigevanese rimasto vittima di un grave incidente l’11 novembre in corso Genova, in pieno centro. L’auto sulla quale si trovava, una Ferrari, era finita contro un muro. A inizio settimana Bettanti ha lasciato il reparto dell’ospedale Niguarda di Milano, dove era stato trasportato con l’elisoccorso e dove era stato ricoverato in Rianimazione, per essere trasferito all’istituto Don Gnocchi di Milano, dove ha iniziato un periodo di riabilitazione che dovrebbe durare una quindicina di giorni. «I progressi ci sono stati – commenta la mamma Elena –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vigevano, il cestista Matteo Bettanti esce dalla Rianimazione dopo l’incidente con la Ferrari