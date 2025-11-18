Viene accoltellata al petto dal marito | donna si lancia dall' auto in corsa
Una 37enne di origini peruviane ha deciso si lanciarsi da un'auto in corsa per sfuggire a un femminicidio. Accoltellata al petto e al torace, sanguinante, ha avuto infatti la prontezza di riflessi di crearsi una via di fuga, di fatto salvandosi la vita. È quanto successo sul grande raccordo. 🔗 Leggi su Today.it
Paura a Milano Una donna è stata accoltellata questa mattina in piazza Gae Aulenti. È grave, mentre l'aggressore è ancora ricercato. Una notizia che colpisce e fa riflettere sul bisogno di più sicurezza e attenzione in città.
Choc sul raccordo anulare, accoltellata dal marito al petto: apre la porta e scappa da auto in corsa - Una donna, cittadina peruviana di 37 anni, si è gettata da un'auto in corsa per sfuggire a un femminicidio.
Donna pugnalata a Milano, parla il marito: «l'ho vista a terra con la lama conficcata nella schiena: urlava "un pazzo, un pazzo"» - Una coltellata dal basso verso l'alto, un colpo improvviso e violento.