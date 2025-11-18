Viene accoltellata al petto dal marito | donna si lancia dall' auto in corsa

Today.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una 37enne di origini peruviane ha deciso si lanciarsi da un'auto in corsa per sfuggire a un femminicidio. Accoltellata al petto e al torace, sanguinante, ha avuto infatti la prontezza di riflessi di crearsi una via di fuga, di fatto salvandosi la vita. È quanto successo sul grande raccordo. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Choc sul raccordo anulare, accoltellata dal marito al petto: apre la porta e scappa da auto in corsa - Una donna, cittadina peruviana di 37 anni, si è gettata da un'auto in corsa per sfuggire a un femminicidio. Lo riporta romatoday.it

viene accoltellata petto maritoDonna pugnalata a Milano, parla il marito: «l'ho vista a terra con la lama conficcata nella schiena: urlava “un pazzo, un pazzo”» - Una coltellata dal basso verso l'alto, un colpo improvviso e violento. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Viene Accoltellata Petto Marito