Víctor Erice Premio alla Carriera al 50° Laceno d’Oro

Il leggendario cineasta spagnolo e il padre del nuovo cinema rumeno ad Avellino per lo storico Festival fondato da Pasolini Il programma completo del festival sarà diffuso a breve Il Premio alla Carriera "Laceno d'Oro" è stato attribuito al maestro del cinema Víctor Erice – Lo spirito dell'alveare, El Sur, Cerrar los ojos – autore di culto, venerato dalla cinefilia mondiale. Il grande documentarista Andrei Ujic? – TWST Things We Said Today, The Autobiography of Nicolae Ceau?escu, Out of the Present, Videograms of a Revolution – tra i maggiori sperimentatori del film footage, riceverà il Premio d'Onore "Pier Paolo Pasolini" e presiederà la Giuria Internazionale Lungometraggi.

