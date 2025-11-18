vicsam group esempio di innovazione vivente con la digital week 2025 uno sguardo al futuro

Dal 20 al 24 ottobre 2025 la sede di Vicsam Group a Cassago Brianza (una nuova sede aggiuntiva rispetto a quella storica di Veduggio) si è trasformata in un vero laboratorio vivente di innovazione. Cinque giornate dense di incontri, esperienze e idee hanno dato vita alla Digital Week 2025, l’appuntamento con cui l’azienda ha voluto raccontare la propria visione del futuro, fatta di persone, tecnologia e valori condivisi. In quei giorni, l’innovazione è uscita dagli schermi per farsi relazione, dialogo e crescita collettiva: un’esperienza in cui la tecnologia ha smesso di essere un fine per diventare uno strumento di connessione e di sviluppo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

