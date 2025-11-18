Vicenza | Salvini da carabinieri ringrazia per maxi operazione contro mafia nigeriana

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Matteo Salvini, fa sapere la Lega, prima dell'evento di Padova dove il centrodestra ha chiuso la campagna elettorale a sostegno di Alberto Stefani, è stato al comando provinciale dei carabinieri di Vicenza. Un'occasione per ribadire sostegno alle forze dell'ordine, a poche ore dalla maxi operazione contro la mafia nigeriana. Il vicepremier si è complimentato con i militari, ringraziandoli per il loro lavoro di “straordinaria importanza per i cittadini”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vicenza: Salvini da carabinieri ringrazia per maxi operazione contro mafia nigeriana

News recenti che potrebbero piacerti

Lega Salvini Premier - Provincia di Vicenza. Lega Salvini Premier - Provincia di Vicenza · Original audio. - facebook.com Vai su Facebook

Morti dopo l’uso del taser, Salvini: “Non prendetevela con i carabinieri”. Avs: “Stop, è pericoloso” - “Non prendetevela con i carabinieri”, dice il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini dopo la morte di Gianpaolo Demartis, il 57enne fermato sabato col taser da una pattuglia dell'Arma a Olbia ... Si legge su repubblica.it

Fermato col taser, Salvini 'non prendetevela coi carabinieri' - "E adesso che nessuno se la prenda coi Carabinieri, che hanno difeso sé stessi e dei cittadini aggrediti, facendo solo il proprio dovere". ansa.it scrive

Salvini: «Carabinieri indagati per Taser a Napoli? Noi stiamo con militari» - Così il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, commenta su X la notizia dell'indagine a cinque carabinieri per la morte di un uomo a Napoli, dopo essere ... Si legge su ilmattino.it